Наконец-то: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову

Наконец-то: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову

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Фото — flickr.com

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Отмечается, что резолюцию поддержали 103 голосами, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главы украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимира Арьева.

Наконец-то: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову (1)

Кроме освобождения политзаключенных, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.

Также резолюция ПАСЕ поддерживает предложение Германии и Франции о третьей стороне по наблюдателям в Керченском проливе.

Напомним, российкую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 года из-за Украины и оккупации Крыма. В ответ Россия отказалась участвовать в сессия ПАСЕ, требуя восстановить свои права. В ноябре 2018 года бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламенте по требованию РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не подала в доклад о возвращении в ПАСЕ, что было ее единственной возможностью вернуться в организацию в 2019 году. Теперь этот вопрос будет рассматриваться, в лучшем случае, летом следующего года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ПАСЕ, резолюция, РФ, Азов
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