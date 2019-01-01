Алла Костромичева рассказала, как стать моделью

Алла Костромичева рассказала, как стать моделью

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Алла Костромічова (фото — instagram.com)

Всемирно известная украинская супермодель Алла Костромичева рассказала, какими должны быть обязательные параметры у девушки, которая стремится попасть в модельный бизнес. Об этом красавица написала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

По ее словам, вес почти всегда стандартный – 53,5 кг при росте 179 см. Ее собственный секрет – правильное питание и спорт.

"Правильное питание – это состояние души, а не ежедневная необходимость. Но важно понимать, что у каждого свой комфортный (здоровый) диапазон веса, мой просто совпадает с требованиями модельной индустрии. Я убеждена, что далеко не все девушки с моим ростом должны стремиться к моему весу. Тело женщины-немодели при таком же росте может выглядеть роскошно и с весом 60, 65 или 70 кг", – отметила модель.

Но для модели, по словам Аллы, при росте 170-176 см объем бедер не должен превышать 86-87 см, при росте 176-181 см – 88-91 см.

Алла Костромичева рассказала, как стать моделью (1)

Алла Костромичева рассказала, как стать моделью (2)

Алла Костромичева рассказала, как стать моделью (3)

"Для меня парадоксально, что даже при наличии спортзалов на каждом шагу, огромного количества мотивационных постов в социальных сетях, большинство девушек, к сожалению, не занимаются спортом. Как бы не пропагандировали боди-позитив (я, кстати, не считаю модельные параметры эталоном красоты), но здоровое тело без целлюлита и обвисших боков всегда будет привлекательнее. И естественно, если вы хотите работать моделью, хоть какое у вас стройное тело, оно должно быть еще и подтянутым", – добавила Костромичева.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная супермодель Джиджи Хадид снялась в необычной фотосессии, которая повергла в шок большинство поклонников звезды. На новой фотографии на плечах красавицы лежит обнаженная девушка.

Источник: ONLINE.UA Теги: модель, Алла Костромічова, модельний бизнес, параметры
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