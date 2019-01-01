В НАТО наконец-то объяснили, почему войска США наращивают свое присутствие в Европе

В НАТО наконец-то объяснили, почему войска США наращивают свое присутствие в Европе

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Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен одновременно отвечать на многие вызовы, среди них – дерзкая агрессия России. Он также добавил, что войска США не покидают европейский континент, а наоборот, наращивают там свое присутствие для усиления коллективной обороны, передает ONLINE.UA.

По его словам, присутствие американских войск в Европе уменьшилась после холодной войны, однако сейчас вооруженные бригады США возвращаются.

"Несмотря на то, что в это верят много людей, Соединенные Штаты не покидают Европу. Они уменьшили свое присутствие после завершения холодной войны, а сейчас возвращают свои вооруженные бригады, отвечая на нужды укрепление НАТО и коллективной обороны в Европе", — говорит генсек.

Кроме того, он отметил рост оборонных мощностей европейских государств-союзников.

"С 2016 года европейские члены НАТО, вместе с Канадой увеличили свои расходы на оборону до 41 миллиарда долларов. До конца следующего года они должны добавить на эти цели еще 100 миллиардов долларов", – добавил он.

Столтенберг отметил, что охрана мира является основной миссией НАТО.

"Мы имеем много угроз и вызовов одновременно. Кибернетическая угроза, терроризм, распространение атомного и оружия массового уничтожения, есть тенденция к соревнованию между крупными мировыми потугами, вроде Китая, России и США", — добавил генсек Альянса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр Польши уверен, что Путин пойдет на Киев после запуска Северного потока-2, через который будет поставляться российский газ в Европу в обход Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, США, РФ, Европа, войска
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