За сутки продано рекордные 6 тыс билетов на концерт Макса Коржа

В среду, 23 января, стартовал первый этап продажи билетов на концерт белорусского музыканта Макса Коржа, который состоится в Киеве 20 июня на стадионе «Динамо», сообщает ONLINE.UA.

По итогам старта, Макс Корж установил собственный рекорд по продажам, рекорд для концерта на стадионе «Динамо», а также показал второй результат за всю историю Украины — за сутки было продано 6067 билетов.

Дмитрий Чинь, маркетинг директор Concert.ua отметил, что «это экстраординарный старт! Для сравнения: 6000 зрителей — это больше Stereo Plaza и 70% киевского Дворца спорта. Украинский концертный рынок видел лишь один случай, когда продажи на старте были выше — концерт Imagine Dragons на НСК «Олимпийский». Тренд такой, что билеты на концерт Макса Коржа будут проданы задолго до его начала».

Напомним, Макс Корж, через год после аншлагового концерта в «Дворце спорта» возвращается в Киев. 20 июня на стадионе «Динамо» артист представит треки последних пяти альбомов, а также новые песни.