Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Сегодня, 25 января, свой день рождения празднует известная певица, заслуженная и народная артистка Украины Тина Кароль (Татьяна Либерман). Сегодня украинской красавице исполняется 34 года. Мало кто знает, как непросто Тине оставаться в идеальной физической форме и ежедневно поражать фанатов не только талантом, но и безупречной внешностью, передает ONLINE.UA.

Недавно поп-дива признавалась, что склонна к полноте, именно поэтому приходится исполнительницы правильно питаться три-четыре раза в неделю и регулярно тренироваться.

"То, как я выгляжу, выражает мое внутреннее состояние. Поэтому достаточно времени уделяю силовым упражнениям. Еще занимаюсь бегом, теннисом, танцами, также плаваю в бассейне", – рассказала певица.

Относительно питания, то Тина отдает предпочтение экологически чистым продуктам, на завтрак выбирает овсянку, а перекусывает фруктами или просто пьет воду.

"Наша красавица, с Днем рождения!; невероятная красота, шикарная фигура и неповторимый голос; любим тебя, Тина, с каждым годом все сильнее; очаровательная и соблазнительная, с Днем рождения! Вы — гордость Украины", — поздравляют поклонники украинскую певицу в соцсетях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.