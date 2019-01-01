США готовят мощный удар после агрессии России в Черном море: детали

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США рассматривают пакет мер в ответ на агрессию РФ у Керченского пролива. Об этом сообщает член парламентского комитета по иностранным делам Верховной Рады Светлана Залищук, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook политика.

"Позитивы из Давоса. Есть инсайд, что госсекретарь США Помпео поддержал "пакет мер по Керчи", — сообщила Светлана Залищук.

Она также отметила, что пока нет окончательного понимания, какие мероприятия войдут в пакет.

"Но источники говорят, что это может быть от вооруженной поддержки, мер по отношению к российским кораблям, до больших санкций. Это будет важный шаг в ответ на агрессию в Азове", — добавила депутат.

Напомним, недавно политический эксперт, бывший посол США в Украине и директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что в ближайшие несколько месяцев США обещают ввести новые санкции против России за ее агрессию вблизи Керченского пролива. Также Вашингтон планирует предоставить Украине мощную военную помощь.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.