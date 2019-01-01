В течение трех месяцев: названы церкви УПЦ МП, которые должны изменить название

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Министерство культуры Украины провело религиоведческую экспертизу, по результатам которой был составлен список церквей и религиозный организаций, которые должны изменить названия и обозначить связь с РПЦ в уставе.

Полный список церквей УПЦ МП, которым нужно изменить название, был опубликован 26 января в "Урядовом курьере", сообщает ONLINE.UA.

Всего в перечне перечислено 53 религиозный управлений, 271 монастырь, 19 духовных учебных заведений, которые которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) таких религиозных объединений как: Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

В Минкульте подчеркнули, что перечисленные церкви УПЦ МП и религиозные организаии обязаны в течение трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Следует отметить, что в УПЦ МП не желают признавать свою связь с РПЦ и менять название в соответствии с принятым законом. Там готовят иск в Конституционный суд, в котором будут отстаивать свое право называться Украинской православной церковью Московского патриархата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в УПЦ Московского патриархата решили, что не будут проводить совместные службы с Православной церковью Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии. Там по-прежнему считают единую поместную церковь Украины "неканонической".