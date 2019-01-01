Под Киевом школьница жестоко избила ровесницу: полиция наказала родителей за буллинг

Под Киевом школьница жестоко избила ровесницу: полиция наказала родителей за буллинг

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Фото з відкритих джерел

В селе Вишенки Киевской области произошло ЧП — девятиклассница избила ровесницу в школе, а после уроков устроила расправу с ней за пределами учебного заведения. В полиции возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений 14-летней, родителей агрессивной школьницы привлекли к административной ответственности за буллинг.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области, передает ONLINE.UA.

"Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт по распространению ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам", – сообщили в полиции.

Правоохранители указали, что на этом конфликт не прекратился. После уроков девятиклассница собрала подружек и пересекла свою "жертву" на улице. "Группа поддержки" сняла на видео избиение ровесницы, которое попало в сеть.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!

В полиции приняли решение привлечь к административной отвественности мать школьницы, которая избила ровесницу. Девочка, которая стала "жертвой" агрессивной ученицы, проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений. По факту избиения ученицы продолжается досудебное расследование.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что под Харьковом пьяный отец выбросил из окна четвертого этажа своего 5-летнего сына после того, как ему приснился кошмар.

Источник: ONLINE.UA Теги: наказание, ссора, полиция, Киевская область, конфлікт, школярки, буллинг
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