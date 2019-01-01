Настало время для действий: США выдвинули жесткое требование ЕС и Германии

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Официальный Вашингтон вновь потребовали, чтобы Евросоюз и Германия остановили строительство российского газопровода "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ из России в Европу в обход Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

"Сейчас настало время для действий. ЕС должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров. Мы хотим, чтобы проект был остановлен", — заявил изданию представитель правительства США.

В Вашингтоне убеждены, что если "Северный поток-2 " будет построен, то Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России. Там подчеркнули, что будут продолжать требовать, чтобы европейские партнеры приняли меры, направленные на обеспечение собственной энергетической безопасности и бесперебойные поставки газа через Украину.

В Москве считают, что таким образом США "давят" на страны ЕС, поддерживающие "Северный поток-2 ". У Путина обвиняют США в нарушении международного права и свободной и честной торговли. В Кремле уверены, что американские власти выступают против российского газопровода только в собственных интересах и думают лишь о поставках в Европу собственного сжиженного природного газа.