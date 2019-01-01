У страха глаза велики: в Кремле дерзко прокомментировали отправку российских наемников в Венесуэлу

Дмитро Пєсков (фото — wikipedia.org)

Российские власти опровергли информацию о том, что Путин направил сотни российских наемников на защиту венесуэльского президента Николаса Мадуро. В Кремле назвали сообщения об этом ложными слухами и пропагандистской уткой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"У страха глаза велики", — с улыбкой ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения об отправке 400 российских наемников в Венесуэлу для охраны и защиты Мадуро.

При этом источники, близкие к российским частным военным компаниям, в том числе к ЧВК "Вагнер", уверяют, что после возникновения масштабных протестов в Венесуэле, туда были срочно направлены новые группы российских наемников. Известно, что российские "ихтамнеты" вылетели в Венесуэлу с Кубы за сутки-двое до того, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Следует добавить, что у Путина обвиняют Вашингтон в ситуации, которая возникла в Венесуэле. В частности, в МИД РФ заявдяют, что "США пытаются провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз поставил ультиматум Венесуэле — там призвали власти страны как можно быстрее провести досрочные выборы, которые будут заслуживать доверие. В противном случае в ЕС пригрозили "дальнейшими действиями".