Названа новая смертельная опасность недосыпа

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Хронический недосып провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Из-за регулярного недостатка сна у людей в пожилом возрасте развивается деменция и истощение, что может стать причиной преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе на основании масштабных исследований, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

Эксперты пояснили, что при недосыпе у людей в центральной нервной системе повышается количество тау-белка, которые являются губительными для нейронов в мозге. Дело в том, что эти тау-белки вырабатываются только во время бодрствования, но сон позволяет избавиться от излишнего количества данного патогенного соединения.

Ученые провели соответствующие анализы и убедились, что при недосыпе содержание тау-белков в организме повышается. Они проанализировали анализы десятков людей после нормального сна и бессонной ночи, которые показали, что действительно содержание тау-белка в последнем случае увеличивалось на 50%.

Таким образом эксперты пришли к выводу, что при здоровом и продолжительном сне уровень тау-белка резко снижается, что помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера, которая вызывает старческую деменцию и все необратимые процессы, связанные с этим заболеванием.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американские эксперты из клиника Майо назвали самую вредную позу для сна. По их утверждению, сон на животе является самой худшей позой для здорового ночного отдыха.