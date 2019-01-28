Курс валют на сегодня 28 января - доллар стал дороже, евро дорожает

Курс валют на сегодня 28 января - доллар стал дороже, евро дорожает

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На понедельник, 28 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 28 января цена доллара США составит 27 гривен 82 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 56 копеек, что в свою очередь на 5 копеек больше чем в воскресенье, 27 января.

В воскресенье, 27 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.81/27.77 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.58/31.53 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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