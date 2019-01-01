"Выманивают нас": боевики "ДНР" жалуются на украинских "женщин-агентов"

Боевики “ДНР” так называемого батальона “Спарта” распространяют очередной фейк о том, что их бойцов с временно оккупированной территории выманивают тренированные женщины-агенты, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Отмечается, что брошюры с таким содержанием оккупанты размещают на своих позициях – в частности, на позициях на территории оккупированного Донецкого аэропорта.

Боевики утверждают, что завербованные украинскими спецслужбами женщины якобы знакомятся с боевиками в соцсетях, а затем (с использованием "психотропных веществ") выманивают их на подконтрольную Украине территорию.

"В брошюре приводится пример "жуткой истории" боевика по имени Игорь Солод, задержанного вблизи Зайцево. В марте 2018 года бойцы 24 ОМБр действительно задержали 42-летнего диверсанта "ДНР" с вышеуказанным именем. Видео допроса боевика показали национальные телеканалы, оккупант имел при себе документы. По словам Солода, он служил в рядах "ДНР" гранатометником с 2015 года. В плен сдался после того, как заблудился и закончились патроны", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.