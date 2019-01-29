Курс валют на сегодня 29 января - доллар стал дешевле, евро подорожал

Курс валют на сегодня 29 января - доллар стал дешевле, евро подорожал

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На вторник, 29 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 29 января цена доллара США составит 27 гривен 79 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 73 копейки, что в свою очередь на 17 копеек больше чем в понедельник, 28 января.

В понедельник, 28 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.81/27.785 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.76/31.73 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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