Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков на Донбассе: враг понес потери

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Боевики на Донбассе продолжают наступление, но украинские защитники уверенно держат оборону и подавляют вражеский огонь с применением дежурных огневых средств. В ходе боевых действий враг понес потери — два боевика было уничтожено и один ранен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 28 января, оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Под гранатометный и пулеметный огонь попали защитники Марьинки, Широкино, Крымского, Майского и Новотошковского. Там же враг устраивал преступные провокации, обстреливая украинских защитников из стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ОБСЕ сообщили о новом мирном плане по Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.