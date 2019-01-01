США пообещали лишить режим Мадуро всех доходов: он гневно отреагировал

США пообещали лишить режим Мадуро всех доходов: он гневно отреагировал

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Ніколас Мадуро (фото — twitter.com)

США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэли и пригрозили лишить всех доходов режим Николаса Мадуро для того, чтобы восстановить демократию в этой стране.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает ONLINE.UA.

США пообещали лишить режим Мадуро всех доходов: он гневно отреагировал (1)

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", — написал Болтон в соцсети.

С таким заявлением советник Трампа выступил после того, как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав 7 млрд долларов ее активов. В Вашингтоне уточнили, что режим Мадуро потеряет еще более 11 млрд долларов в виде экспортных поступлений, так как любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

На действия США резко отреагировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он отратился к Трампу и потребовал оставить Венесуэлу в покое.

"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Никогда! Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!", — заявил Мадуро.

В свою очередь глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, распорядился начать переназначение совета директоров в PDVSA и ее американской "дочки" Citgo. Он заявил, что это решение позволит гарантировать, что Citgo продолжит оставаться венесуэльской компанией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что венесуэльский президент Николас Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума, в рамках которого они требуют провести президентские выборы в стране в течение 8 дней. Он считает, что никто не смеет ставить ультиматум Венесуэле и нарушать Конституцию страны.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Венесуэла, санкции, Николас Мадуро, Джон Болтон, нефть
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