США пообещали лишить режим Мадуро всех доходов: он гневно отреагировал

Ніколас Мадуро (фото — twitter.com)

США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэли и пригрозили лишить всех доходов режим Николаса Мадуро для того, чтобы восстановить демократию в этой стране.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает ONLINE.UA.

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", — написал Болтон в соцсети.

С таким заявлением советник Трампа выступил после того, как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав 7 млрд долларов ее активов. В Вашингтоне уточнили, что режим Мадуро потеряет еще более 11 млрд долларов в виде экспортных поступлений, так как любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

На действия США резко отреагировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он отратился к Трампу и потребовал оставить Венесуэлу в покое.

"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Никогда! Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!", — заявил Мадуро.

В свою очередь глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, распорядился начать переназначение совета директоров в PDVSA и ее американской "дочки" Citgo. Он заявил, что это решение позволит гарантировать, что Citgo продолжит оставаться венесуэльской компанией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что венесуэльский президент Николас Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума, в рамках которого они требуют провести президентские выборы в стране в течение 8 дней. Он считает, что никто не смеет ставить ультиматум Венесуэле и нарушать Конституцию страны.