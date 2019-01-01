Тимошенко лидирует в президентской гонке, - социсследования

О том, что безоговорочным лидером президентской гонки, который опережает всех своих конкурентов почти вдвое, остается Юлия Тимошенко свидетельствуют данные проведенного в середине января социологического исследования. Результаты обнародовал 28 января директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Obozrevatel.ua.

По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский — 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко — по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респонденты (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Юлия Тимошенко остается безусловным лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов почти вдвое.

Такие данные проведенного в середине января социологического исследования обнародовал 28 января директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский — 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко — по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респонденты (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Такие данные проведенного в середине января социологического исследования обнародовал 28 января директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский — 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко — по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респонденты (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.