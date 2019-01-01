Порошенко идет на второй срок

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок. О своем участии в избирательной кампании 2019 года он объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает ONLINE.UA.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", – заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что "просит у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, независимости Украины".Он отметил, что в своей президентской работе имеет, "чем гордиться и за что извиняться", но не хочет останавливаться на полпути развития государства.

"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей", – отметил Порошенко.