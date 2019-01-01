Порошенко идет на второй срок

Порошенко идет на второй срок

  |  Политика   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок. О своем участии в избирательной кампании 2019 года он объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает ONLINE.UA.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", – заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что "просит у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, независимости Украины".Он отметил, что в своей президентской работе имеет, "чем гордиться и за что извиняться", но не хочет останавливаться на полпути развития государства.

"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей", – отметил Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Президентские выборы 2019, Украина
Новости других СМИ
В Японии назвали условие для создания военных баз США на Курилах
В Японии назвали условие для создания военных б...
Путин пришел не за Крымом и Донбассом: Порошенко заявил о необходимости мира с Россией
Путин пришел не за Крымом и Донбассом: Порошенк...
Вакарчук откровенно рассказал о встречах с Порошенко
Вакарчук откровенно рассказал о встречах с Поро...
Нужно ввести санкции против Украины: Лавров выступил с новым резонансным заявлением по Азову
Нужно ввести санкции против Украины: Лавров выс...
"Я очень недоволен": Лукашенко пожаловался на Украину
"Я очень недоволен": Лукашенко пожало...
Германия готовит серьезный удар по России: озвучены последствия
Германия готовит серьезный удар по России: озву...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги