ВСУ вновь разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

ВСУ вновь разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, но украинские военные подавили вражескую атаку, в результате чего противник понес немалые потери. Сообщается о четырех уничтоженных и шести раненых боевиках. Также ВСУ уничтожили военный грузовик врага с вооружением.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 29 января, боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал украинских защитников в районе Богдановки, Гнутово, Новомихайловки, Луганского. Под минометный обстрел 82-мм калибра попали защитники Крымского, Катериновки, Луганского и хутора Вольный. В ходе боевых действий ни один боец ВСУ не пострадал.

Кроме этого, украинская разведка на Докучаевском направлении выявила и ликвидировала засаду боевиков, с которой было захвачено вооружение врага — ПТРК "Фагот", РПГ, НСВ-12,7 "Утес".

ВСУ вновь разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери (1)

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, бои, обстрелы, боевики, знищення, засада, оружие, украинские военные, ВСУ, ООС
Новости других СМИ
Как бы не сгинул следом за Плотницким: в "ЛНР" внезапно исчез главарь Пасечник
Как бы не сгинул следом за Плотницким: в "...
На днепровском коксохиме прогремел мощный взрыв - первые фото
На днепровском коксохиме прогремел мощный взрыв...
Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков на Донбассе: враг понес потери
Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков на Донбассе: вр...
Смертельный пожар в Черном море - наконец-то названа официальная причина
Смертельный пожар в Черном море - наконец-то на...
Боевики стягивают тяжелое вооружение к оккупированному Луганску: что происходит
Боевики стягивают тяжелое вооружение к оккупиро...
Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери
Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги