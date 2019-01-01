ВСУ вновь разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, но украинские военные подавили вражескую атаку, в результате чего противник понес немалые потери. Сообщается о четырех уничтоженных и шести раненых боевиках. Также ВСУ уничтожили военный грузовик врага с вооружением.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
За минувшие сутки, 29 января, боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал украинских защитников в районе Богдановки, Гнутово, Новомихайловки, Луганского. Под минометный обстрел
Кроме этого, украинская разведка на Докучаевском направлении выявила и ликвидировала засаду боевиков, с которой было захвачено вооружение врага — ПТРК "Фагот", РПГ,
Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.