Процесс пошел: СМИ рассказали о новой стратегии Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

В США завод по производству ядерного оружия Pantax, который расположен в штате Техас, начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"В американском управлении ядерной безопасности отмечают, что запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Ее реализуют в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году", — сказано в сообщении. В Нацуправлении ядерной безопасности отметили, что NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их военно-морским силам до конца 2019 финансового года (до 1 октября – ред.). Такие боеголовки изготавливают для трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident 2.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.



