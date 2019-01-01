"Роковая женщина": новый образ Ким Кардашьян ошеломил сеть

"Роковая женщина": новый образ Ким Кардашьян ошеломил сеть

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Кім Кардаш’ян (фото — www.instagram.com/kimkardashian)

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян регулярно публикует довольно откровенные фотографии на своей официальной странице в Instagram. Однако в этот раз звезда примерила кардинально другой образ, надев парик. Новые фото за считанные часы стали популярными в сети и набрали сотни тысяч лайков, передает ONLINE.UA.

Так, для рекламы своего бьюти-бренда KKW она решила отказаться от моделей, ибо кто же лучше самого автора прорекламирует изделие. Чтобы фото привлекло внимание в сети, зажигательная Ким Кардашян примерила парик с челкой. Необычный и очень эффектный образ она дополнила макияжем с акцентом на губы. Яркие помады Ким Кардашян назвала идеальным подарком ко Дню святого Валентина.

"Какая же ты красивая; роковая женщина, которая безжалостно разбивает сердца всех мужчин; отлично; этот образ просто неотразим; невероятная Ким; безупречная красота", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"Роковая женщина": новый образ Ким Кардашьян ошеломил сеть (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Фанаты красавицы в комментариях к фото раскритиковали новый образ модели, отметив, что на этом снимке она совсем не похожа на себя и напоминает популярную американскую актрису Меган Фокс.

Источник: ONLINE.UA Теги: модель, прическа, образ, Кім Кардаш'ян
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