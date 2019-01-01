"Убрать Порошенко": разведка США раскрыла циничный план Кремля

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Россия делает все возможное, чтобы повлиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил 29 января в Сенате директор Национальной разведки США Дэн Коутс, сообщает ONLINE.UA.

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться такими проблемами в Украине, как неустойчивая экономика, коррупция, уязвимости в киберпространстве, а также общественное недовольство", – отмечается в отчете.

В документе также указано, что в украинских избирательных гонке явного фаворита нет.

"Большое количество кандидатов в президенты, большой уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие четкого лидера может оказать противникам украинского президента Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике, возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определились", – говорит американская разведка.

Стоит отметить, что масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не достоверным".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.