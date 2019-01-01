Эпидемия кори в Украине: в МОЗ приняли решение

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Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине. Об этом сообщила и.о. МОЗ Украины Ульяна Супрун после заседания Кабинета министров 30 января, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем объявлять эпидемию", — сообщила Супрун.

При этомт она подчеркнула, что важно расширить доступность украинцев к вакцинам. Супрун в очередной раз уверила, что в поликлиниках страны есть в достаточном количестве безопасные вакцины, которые могут обезопасить жителей Украины от смертельной вирусной инфекции.

Следует отметить, что только за последний месяц в Украине от кори умерли пять человек, а с начала года заболели корью около 12 тысяч украинцев, большая часть из которых — дети. За 2018 год корь унесла 16 жизней, а переболели ею 55 тысяч жителей страны.

Поэтому в МОЗ призывают украинцев вакцинироваться, напоминая, что прививки КПК детям делают в 1 год и в 6 лет. Взрослым людям, которым в детстве не делали прививки от кори, медики рекомендуют также пройти вакцинацию, так как риски заразиться очень высоки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что зимой 2018-2019 года Украину атаковали три вируса гриппа, которые смертельно опасны для людей. Два из них протекают тяжело и с осложнениями, а также могут вызывать эпидемии.