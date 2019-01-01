Шокирующие цифры: сколько людей в мире зависимы от наркотиков и алкоголя

Ученые из Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) выяснили, насколько распространены алкогольная и наркотическая зависимость в разных странах. По их данным, 1,3% людей планеты, а это более 100 миллионов человек, имеют проблемы с алкоголем. Зависимость от наркотиков чуть ниже – 0,9%, это 62 миллиона человек, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что эти данные базируются на исследованиях, которые специалисты проводили с 1990 по 2016 годы.

"То есть 1 человек из 20 на своем личном опыте знает, что такое зависимость от психоактивных веществ. Ученые также подсчитали, что 2,2%, то есть около 164 миллионов человек страдают от алкогольной и наркотической зависимости", — сказано в сообщении.

Кроме того, ученые рассказывают, что к наркотикам чаще привыкают мужчины. Судя по данным, это закономерно для всех стран. А вот с проблемами из-за алкоголя, за исключением Украины, чаще сталкиваются женщины.

Проблеми с наркотиками, как правило, возникают у людей в возрасте двадцати лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стойкий алкоголизм можно лечить с помощью стволовых клеток. К такому выводу пришли чилийские ученые из Университета Сантьяго. Они провели масштабный эксперимент на грызунах и убедились, что небольшая доза мезенхимальных стволовых клеток может справиться с пагубной зависимостью.