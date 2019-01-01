Оригинальные и красивые поздравления с Днем Святого Валентина - стихи, картинки и проза

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Главным артибутом Дня Святого Валентина, который 14 февраля отмечают во всем мире, являются нежные открытки в виде сердечек с искренними словами любви. ONLINE.UA сделал подборку оригинальных и красивых поздравлений с Днем Святого Валентина в стихах, прозе, картинках, а также коротких СМС поздравлений, которые несомненно растопят сердце ваших вторых половинок.

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина в стихах

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

***

Сегодня день сердечек,

Подарков и цветов,

С днем влюбленных, милая,

Поздравить мне позволь.

Желаю быть красавицей,

Такой же, как сейчас,

И также улыбаться,

И весело смеяться,

Как звездочка сиять,

Желаю быть счастливой,

Нежной, доброй, милой,

И любви горячей,

Большой и настоящей

Желаю нам с тобой!

***

Тебе, родной, свою любовь дарю,

И в этот светлый день любви земной

За все тебе спасибо говорю,

За поцелуи, встречи под луной.

Желаю: будь всегда непобедим,

Из рук своих не выпускай успех.

Ведь счастлив тот, кто искренне любим.

А значит, будешь ты счастливей всех!

Ты надёжный, нежный и чуткий,

Мне в жизни повезло с тобой,

Я просто обожаю те счастья минутки,

Вместе проведённые с тобой.

С днём влюблённых тебя поздравляю,

И желаю, чтоб в дороге твоей,

Не нашлось, муж, ни конца, ни края,

Для счастливых и везучих дней.

***

Не нужны мне валентинки,

Не пиши ты мне стихи,

Подари ты мне ботинки,

Шубку, шапку и духи.

Не сердись на эту шутку,

Спрячь подарок дорогой.

Мне всего милей — минутка,

Проведенная с тобой.

***

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

День святого Валентина

У серце мені увігнав стрілу.

Ти — прекрасна Мальвіна,

І я тебе так люблю!

Я сьогодні — Буратіно,

Завтра буду я П’єро!

Ти завжди моя картина!

Я завжди твоє перо!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Міцний поцілунок.

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти збісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби ангел,

Що здається наче сплю.

Я кохаю як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

Поздравления с Днем Святого Валентина в прозе

Любимый, с днем всех влюбленных! Желаю, чтобы наша любовь становилась крепче и выдержаннее. Чтобы в наших отношениях всегда было место страсти и легкому безрассудству. Желаю, чтобы сказка нашей первой встречи всегда жила в наших сердцах.

***

Ты самый лучший в мире: самый добрый, самый внимательный и самый мужественный! Ты мой супергерой! С Днем влюблённых, милый!

***

Как любая девочка, я мечтала о принце на белом коне, что спасёт из башни с драконом. Теперь у меня есть ты и не нужна ни башня, ни конь. Ты сам по себе — сокровище и чудо. Поздравляю с днём влюблённых, милый! Желаю нашему чувству жить долго, ярко и никогда не гаснуть.

***

Солнышко мое теплое и ласковое, День святого Валентина прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за всю ту любовь, которую ты даришь мне ежедневно. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку поутру, ловить на себе взгляд твоих глаз днем и засыпать с тобой в обнимку вечером.

Коханий, я сп’янівши твоєю любов’ю і ніжністю. Хіба я коли-небудь мріяла, що зустріч справжнього принца і стану принцесою, як у моїй улюбленій казці. Ти подарував мені таке відчуття і в мене не вистачає слів, щоб висловити свою любов. З Днем святого Валентина, мій рідний!

***

Мила моя дівчинка, я хочу тобі зізнатися. Ти наповнюєш моє життя сенсом, робиш її яскравіше і більш насиченим, і завдяки тобі, я посміхаюся навіть уві сні. Я хочу назавжди зберегти наші почуття. Вітаю тебе з Днем святого Валентина!

***

Кохана моя, ми так багато років разом, що мені здається, ніби іншого життя у мене і не було. Я не уявляю, як міг жити без тебе. Я щасливий, що ти моя дружина, про другий і нема чого мріяти. Я дуже сильно себе люблю і вітаю з Днем усіх закоханих.

Прикольные СМС поздравления с Днем Святого Валентина

Есть в мире много пожеланий,

Их всех не перечесть.

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть.

***

В День Святого Валентина,

Так как праздник этот наш.

Поздравляю и целую

Много, много, много раз

***

Любимый мой, смелый, красивый и нежный,

В объятьях твоих я всегда безмятежна

Тебя поздравляю я с днем Валентина,

Единственный мой и прекрасный мужчина!

***

Ты супер,ты классный,

Ты милый,ты страстный,

ты прелесть,любимый,

Ты самый красивый,

Ты лапочка,котик,

Ты мой бегемотик,

Ты солнечный лучик,

Ты в мире всех лучше,

Ты белый котенок,

Ты мой медвежонок,

Ты ласковый зайчик,

Ты сладкий мой мальчик!

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

***

Всього найкращого в житті бажаю -

Здоров’я, щастя, божевільних мрій,

Щоб знала Ти, що я Тебе кохаю

Завжди з Тобою, завжди Твій!

***

Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти краща (кращий) за усіх!

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

Яркие открытки с Днем Святого Валентина

Ранее ONLINE.UA делал подборку оригинальных подарков для девушек и женщин на День Святого Валентина.