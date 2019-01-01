"Жесткая позиция - прогресса нет": у Путина пожаловались на США

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков утверждает, что в рамках переговоров относительно американо-российского ракетного договора в Пекине США и РФ не достигли никакого прогресса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
По мнению российского дипломата, выдвинутый
"К сожалению, прогресса нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная. Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно", – сказал он после проведенных переговоров с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.
Стоит отметить, что Томпсон тоже недавно заявляла об отсутствии какого-либо прогресса со стороны России в попытках остановить деятельность, которая противоречит условиям договора. В частности, она сделала резкое заявление и подчеркнула, что Россия уже начала новый виток гонки вооружений.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.