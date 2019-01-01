"Жесткая позиция - прогресса нет": у Путина пожаловались на США

"Жесткая позиция - прогресса нет": у Путина пожаловались на США

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Фото — kremlin.ru

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков утверждает, что в рамках переговоров относительно американо-российского ракетного договора в Пекине США и РФ не достигли никакого прогресса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По мнению российского дипломата, выдвинутый 60-дневный ультиматум по ракетному договору был предназначен лишь для того, чтобы прикрыть уже сформированное решение выйти из соглашения.

"К сожалению, прогресса нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная. Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно", – сказал он после проведенных переговоров с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.

Стоит отметить, что Томпсон тоже недавно заявляла об отсутствии какого-либо прогресса со стороны России в попытках остановить деятельность, которая противоречит условиям договора. В частности, она сделала резкое заявление и подчеркнула, что Россия уже начала новый виток гонки вооружений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, РСМД, ракети
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