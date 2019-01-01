"Хуже, чем Афганистан": Трамп откровенно рассказал о своей главной проблеме

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп сравнил ситуацию на границе с Мексикой — с Афганистаном.По его словам, Мексика распространяет гуманитарный кризис на южной границе и по всей территории США, передает ONLINE.UA.

"Даже хуже, чем Афганистан", — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что некоторые крупные участки стены на границе с Мексикой уже возведены.

"Большие участки стены уже построены, еще больше строятся и вскоре будут оборудованы", — утверждает президент.

По его словам, кроме строительства стены, важным условием защиты границ США является "восстановление уже существующих стен".

Президент США отметил, что "так или иначе" стену на южной границе будет построено.

Напомним, сейчас администрация США активно готовит для американского лидера Дональда Трампа проект декларации о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США могут объявить президенту Дональду Трампу импичмент. Сам президент заявил, что не волнуется — он убежден, что трудно устранить с должности политика, который "не сделал ничего неправильного, и более того, восстанавливает крупнейшую экономику мира".