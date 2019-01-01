ЕС срочно создает международную контактную группу: что случилось

Фото: pixabay.com

Власти ЕС приняли решение срочно создать международную контактную группу европейских и латиноамериканских стран, чтобы помочь мирному разрешению ситуации в Венесуэле.Об этом сообщила верховная представительница Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что работа данной группы будет координировать Евросоюз, она получит мандат на 90 дней, в течение которых должна попробовать посодействовать проведению в Венесуэле демократических выборов.

"Мы нуждаемся в каналах, которыми смогут развиваться политические процессы", — пояснила руководительница европейской дипломатии. — Позиция Европейского Союза свидетельствует о необходимости скорейшего созыва срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями".

Указано, что в состав группы со стороны ЕС должны войти Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды. Со стороны латиноамериканских стран уже есть согласие от Эквадора, Коста-Рики, Уругвая и Боливии. Первая встреча группы запланирована на следующей неделе в Южной Америке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что венесуэльский президент Николас Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума, в рамках которого они требуют провести президентские выборы в стране в течение 8 дней. Он считает, что никто не смеет ставить ультиматум Венесуэле и нарушать Конституцию страны.