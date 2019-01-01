"Очень тревожные слова": в Украине отреагировали на скандальное заявление Путина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания ПЦУ являются очень тревожными. Однако Украина не позволит России использовать верующих в своих играх, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

Она напомнила, что такой сценарий глава Кремля уже использовал.

Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он подчеркнул, что Россия готова "защищать" украинских верующих и "свободу вероисповедания".

"Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью почитается в Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх", — написала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, ранее президент РФ заявлял о защите русскоязычных украинцев на уже теперь оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму. Кроме того, он уже неоднократно заявлял о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий в Украине после создания Православной церкви.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается оставлять кресло президента.