Впечатляющая сумма: сколько Россия и Беларусь уже потратили на "объединение"

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Беларусь выделила из бюджета на реализацию "объединительных" программ с РФ более 920 миллионов рублей, в то время как Россия уже потратила более 1,5 миллиарда рублей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусский "Интерфакс".

Он добавил, что страны уже готовят проекты концепций около 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества. Также госсекретарь напомнил, что в прошлом году завершилась работа по согласованию и подготовке для утверждения на заседании Высшего госсовета проекта военной доктрины Союзного государства.

Рапота отметил, что в целом объем бюджетных средств, выделенных белорусской стороной на реализацию подобных программ и мероприятий в 2018 году составил более 920 млн российских рублей (около 71% от запланированного).

"На российской стороне эти цифры составили более 1 млрд 640 млн российских рублей (почти 72% соответственно)", — уточнил он.

Как известно, недавно президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились снова встретиться, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.