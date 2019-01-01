"Это ударит по России": как Украина с партнерами поставит Путина на место

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина вместе со своими партнерами по антироссийской коалиции готовит Азовский пакет санкций, который стал следствием агрессии Кремля в Азовском море, передает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

По словам чиновника, сейчас уже есть определенные сдвиги, но когда эти ограничения будут приняты, это в очередной раз ударит по России и поставит ее на место. Омелян отметил, что за период военной агрессии России Украины понесла значительные убытки. Эта цифра приближается к отметке в 10 миллиардов гривен, если брать совокупно и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион.

"Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции "Азовский пакет" санкций. На этой неделе спецмисия ЕС находится в регионе. По состоянию на сегодня, мы имеем фактически свободный проход Керченским проливом, но он далек до идеального в нашем понимании. Судна не должны на входе или на выходе ожидать по несколько часов, ранее эта отметка вообще равнялась нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно это было больше суток. Но мы верим, что хотя и сложно найти в ЕС консенсус, Азовский пакет санкций будет принято. Это в очередной раз ударит по России и должно поставить ее на место", — рассказал Омелян.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.