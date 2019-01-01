Боевики провели минометную атаку на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

Боевики провели минометную атаку на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. Боевики снова используют запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы для обстрелов позиций ВСУ, но украинские защитники держат оборону и подавляют атаку противника. В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал. Враг понес потери — двое боевиков уничтожено, двое получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 1 февраля, боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Павлополя и Крымского враг бил из 82-мм минометов, вблизи Красногоровки и хутора Вольный из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огневую атаку врага украинские защитники подавили с помощью дежурных огневых средств.

С начала суток 2 февраля враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина сделали резонанскное заявление о Донбассе, подчеркнув, что никакой войны между Россией и Украиной нет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, атака, минометы, украинские военные, ООС, ВСУ
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