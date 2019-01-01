Боевики провели минометную атаку на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. Боевики снова используют запрещенные Минскими соглашениями
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Всего за минувшие сутки, 1 февраля, боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Павлополя и Крымского враг бил из
С начала суток 2 февраля враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина сделали резонанскное заявление о Донбассе, подчеркнув, что никакой войны между Россией и Украиной нет.