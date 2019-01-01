Путин приказал создать новые гиперзвуковые баллистические ракеты в России

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Россия не только временно выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с США, но и начинает разработку новейших гиперзвуковых ракет версии "Калибров".

Приказ о запуске производства в России новых "Калибров" дал президент РФ Владимир Путин министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

Отмечается, что Путин согласился с двумя предложениями Шойгу об ответных мерах России на временое прекращение действия ДРСМД со стороны США. Среди них: начало научно-исследовательских работ по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также начало создания наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, крылатые ракеты "Калибр" уже есть на вооружении у России, несмотря на то, что подобное вооружение было запрещено ДРСМД. В Москве уверяли, что "Калибры" устанавливались только на ракетные корабли, не нарушая ракетный договор, который не позволял устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки.

При этом в Пентагоне сообщают, что у Москвы готово несколько батальонов крылатых ракет, которые несут угрозу для Европы, что категорически отрицают у Путина. В НАТО также признают, что Россия нарушает договор РСМД.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин заявил о выходе России из ДРСМД и пригрозил США зеркальным ответом.