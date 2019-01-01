В Киеве в районе "Дарынка" произошел масштабный пожар: появились новые фото и видео

В Киеве в районе "Дарынка" произошел масштабный пожар: появились новые фото и видео

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Пожежа в Києві (фото — dsns.gov.ua)

В субботу, 2 февраля, в Киеве в районе станции метро "Лесная" и ТЦ "Дарынок" произошел масштабный пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать спасателям, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что загорелись склады строительных материалов по адресу Красноткацкая, 69. На данный момент известно, что площадь масштабного пожара достигла уже 7 тысяч квадратных метров — существует угроза распространения огня на рядом расположенные здания.

К тушению пожара привлечены 105 человек и 27 единиц техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киеве. Предварительно, жертв и пострадавших во время пожара нет.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар возник на площади 700 квадратных метров. Огонь охватил складские помещения ООО "Адонис Проект", где хранятся электроинструменты, пластик и картон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел сильный пожар, в результате которого пострадали более 10 человек.

В Киеве в районе "Дарынка" произошел масштабный пожар: появились новые фото и видео (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Киев, пожар, фото, видеоновости, Дарынок
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