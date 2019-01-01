"Я вступаю в борьбу": у Трампа появилась новая конкурентка на пост президента США

Тулсі Габбард (фото — wikipedia.org)

Представительница Демократической партии США Тулси Габбард заявила о начале своей борьбы за пост президента США. Она выступила с резкой критикой политики Дональда Трампа, который, по ее мнению, довел США до грани ядерной войны.

О начале своей борьбы за пост президента США конгрессмен сообщила во время выступления в городе Гонолулу, расположенном в штате Гавайи, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу демократки в соцсети.

"Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг "Америка прежде всего", однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит. Я намерена противодействовать "политикам от обеих партий", которые раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди", — заявила Габбард.

Конгрессмен напомнила американцам о ложном оповещении про приближающуюся к Гавайям ракету в январе 2018 года. Тогда оно вызвало массовую панику среди местных жителей, в чем были виновны, по словам Габбард, могущественные политики.

"В то время, как могущественные политики бьют в барабаны войны и нагнетают напряженность между США и ядерными державами, такими как Россия и Китай, передовая линия приблизилась к нашему порогу. Потому что мы находимся на грани ядерной войны", — констатировала она.

Следует отметить, что новая конкурентка Трампа на пост президента США Тулси Габбард в течение двух лет проходила военную службу в Ираке. В настоящее время она входит в состав комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса и выступает против военного вмешательства США в дела суверенных государств.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что считает себя самым подходящим человеком на пост президента в стране, однако он пока не принял решение об участии в кампании 2020 года.