Кризис во Франции: Макрон задумался о проведении референдума

Еммануель Макрон (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Франции Эммануэль Макрон задумался о проведении референдума в стране на фоне кризиса, возникшего из-за протестов "желтых жилетов". Референдум во Франции в высокой вероятностью могут провести 26 мая, в день выборов в Европарламент, передает ONLINE.UA со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что ответственный за выборы во Франции отдел МВД уже начал переговоры с типографиями о подготовке бюллетений для референдума. Не исключается, что нужно будет действовать очень быстро и менее, чем за неделю, подготовить народное голосование.

При этом отмечается, что еще несколько дней назад Макрон заявлял журналистам, что вопрос о проведении референдума во Франции требует "изрядных размышлений". Но, по данным источника, президент Франции уже почти определился с этим вопросом, хоть и рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития событий в рамках возникшего кризиса в стране.

Следует добавить, что проведение референдума во Франции является одним из требований движения "желтых жилетов". Участники протеста хотят, чтобы в стране создали инструмент, который позволял бы гражданам напрямую голосовать за изменения в законодательстве, если та или иная инициатива наберет нужное количество подписей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение официально начать национальные дебаты, целью которых является попытка ответить на требования движения "желтых жилетов".