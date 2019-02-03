Аналитик рассказал, что может сделать Путин, чтобы остаться у власти

Российский блогер и аналитик Слава Рабинович отмечает, что сейчас рейтинг президента России Владимира Путина является очень низким, однако тот постарается сделать все, чтобы удержать власть. Эксперт напомнил, что похожее с ним уже случалось в 2017 году, когда российская экономика была в полном упадке, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

Аналитик считает, что хозяину Кремля необходимо сейчас что-то сделать, чтобы продолжать удерживать власть.

"Он все же будет власть удерживать по одной простой причине: единственная суть существования режима Путина для его членов – это совершать преступления и уходить от ответственности. Для этого им необходимо удерживать незаконно узурпированную власть", – подчеркивает Рабинович.

Он также утверждает, что действующий президент РФ не будет останавливаться не перед чем.

"Спектр возможностей у Путина очень широкий. Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя, готов ли ты был тогда полностью отбросить как безумие все предположения о том, что на самом деле произошло в течение следующих пяти лет. Тогда Путин изменил повестку дня, аннексировал Крым, начал говорить вещи, которые были списаны, как по кальке, с речей Гитлера – об исторической справедливости, "Новороссии" и защите российского народа; развязал войну и устроил пропаганду на российском телевидении, зомбируя круче, чем когда-то удавалось Геббельсу", — объясняет аналитик.

Рабинович считает, что глава Кремля будет пытаться повлиять на рейтинги.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается покидать кресло президента.