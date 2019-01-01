Трампу пригрозили "новым Вьетнамом": что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил президента США Дональда Трампа, что тот покинет Белый дом "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Одиозный политик призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке".

Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его "больше не наносить вред стране и прекратить эту стратегию подогрева переворота".

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались несколько недель назад после того, как парламент страны объявил Мадуро узурпатором. На фоне массовых протестов председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали многие страны, включая США и некоторые стран ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключает, что в Венесуэлу придется отправить американских военных для урегулирования ситуации, которая там возникла. Он не назвал условие, при котором пойдет на этот шаг, но назвал отправку американских военных в Венесуэлу "одним из вариантов".