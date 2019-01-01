Лукашенко укрепляет границы Беларуси: что случилось

Лукашенко укрепляет границы Беларуси: что случилось

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский глава Александр Лукашенко поручил усилить границы Беларуси и создать новые подразделение пограничников с увеличением численности штата.

О этом Лукашенко заявил 4 февраля на заседании с руководством Госпогранкомитета, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Лукашенко признал, что это беспрецедентный шаг, но он направлен не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление добрососедства.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор. Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями", — пояснил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что на границах нужно возродить и усилить маневренные группы, которые в считанные минуты смогут выдвигаться в направлении движения вероятного противника или действовать в случае обострения ситуации. Он добавил, что в 2019 году вызовов для Беларуси стало больше, чем в прошлом году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко обвинил Россию в поставках оружия из ОРДЛО в Беларусь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, граница, ужесточение
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