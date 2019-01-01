Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото

Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото

  |  Мир   |   Читати українською
Дональд та Меланія Трамп (фото — twitter.com)

Президентская чета Дональд и Мелания Трамп устроили шумную вечеринку в собственном гольф-клубе во Флориде, где наблюдали за Суперкубком-2019 Национальной футбольной лиги – Super Bowl, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram первой леди США.

Как известно, 3 февраля, поклонники американского футбола следили за одним из крупнейших турниров в году. Любители этого вида спорта замирали в ожидании, когда следили за игрой "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Реймс" (Los Angeles Rams) на стадионе в Атланте. Однако глава государства Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Барроном решили следить за традиционной игрой с большого экрана.

Американский лидер с семьей устроил вечеринку в собственном гольф-клубе, что расположен во Флориде, в Мар-а-Лаго. Для ощущения праздника супруги пригласили на вечеринку оркестр, который выступал перед ними до начала игры, и группу чирлидеров из местного университета. В прошлом году на турнир Super Bowl Мелания Трамп оделась в цветах американского флага. На ней был синий бомбер с красными манжетами и белые брюки. На этот раз первая леди США выбрала более деловой наряд на празднование спортивного кубка, но традиционным цветам все таки не изменила.

Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото (1)

Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото (2)

Ранее ONLINE.UA публиковал курьезное видео с Трампом, который не поделился зонтом с женой, оставив Меланию мокнуть под дождем.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Меланья Трамп, вечеринка, гольф-клуб
Новости других СМИ
Космический телескоп Hubble случайно обнаружил карликовую галактику
Космический телескоп Hubble случайно обнаружил ...
Назван лучший способ профилактики рака
Назван лучший способ профилактики рака
Шокирующая цифра: какой процент молодежи хочет покинуть Россию
Шокирующая цифра: какой процент молодежи хочет ...
Китайский Новый год 2019: когда наступит и как праздновать год Желтой Земляной Свиньи
Китайский Новый год 2019: когда наступит и как ...
США жестко отреагировали на новые претензии Кремля
США жестко отреагировали на новые претензии Кремля
НАТО увеличивает сроки пребывания военных кораблей в Черном море: что происходит
НАТО увеличивает сроки пребывания военных кораб...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи