Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото

Президентская чета Дональд и Мелания Трамп устроили шумную вечеринку в собственном гольф-клубе во Флориде, где наблюдали за Суперкубком-2019 Национальной футбольной лиги – Super Bowl, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram первой леди США.

Как известно, 3 февраля, поклонники американского футбола следили за одним из крупнейших турниров в году. Любители этого вида спорта замирали в ожидании, когда следили за игрой "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Реймс" (Los Angeles Rams) на стадионе в Атланте. Однако глава государства Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Барроном решили следить за традиционной игрой с большого экрана.

Американский лидер с семьей устроил вечеринку в собственном гольф-клубе, что расположен во Флориде, в Мар-а-Лаго. Для ощущения праздника супруги пригласили на вечеринку оркестр, который выступал перед ними до начала игры, и группу чирлидеров из местного университета. В прошлом году на турнир Super Bowl Мелания Трамп оделась в цветах американского флага. На ней был синий бомбер с красными манжетами и белые брюки. На этот раз первая леди США выбрала более деловой наряд на празднование спортивного кубка, но традиционным цветам все таки не изменила.