Дональд и Мелания Трамп организовали шумную вечеринку - опубликованы яркие фото

Президентская чета Дональд и Мелания Трамп устроили шумную вечеринку в собственном гольф-клубе во Флориде, где наблюдали за
Как известно, 3 февраля, поклонники американского футбола следили за одним из крупнейших турниров в году. Любители этого вида спорта замирали в ожидании, когда следили за игрой "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Реймс" (Los Angeles Rams) на стадионе в Атланте. Однако глава государства Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Барроном решили следить за традиционной игрой с большого экрана.
Американский лидер с семьей устроил вечеринку в собственном гольф-клубе, что расположен во Флориде, в Мар-а-Лаго. Для ощущения праздника супруги пригласили на вечеринку оркестр, который выступал перед ними до начала игры, и группу чирлидеров из местного университета. В прошлом году на турнир Super Bowl Мелания Трамп оделась в цветах американского флага. На ней был синий бомбер с красными манжетами и белые брюки. На этот раз первая леди США выбрала более деловой наряд на празднование спортивного кубка, но традиционным цветам все таки не изменила.
Ранее ONLINE.UA публиковал курьезное видео с Трампом, который не поделился зонтом с женой, оставив Меланию мокнуть под дождем.