Это только начало: Украина закупит 22 французских патрульных корабля

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Украина намерена создать мощное подразделение пограничных кораблей в Азовском и Черном морях, постепенно усилив свой флот, из-за агрессии России в Керченском проливе. Сейчас Госпогранслужба должна закупить 22 французских патрульных корабля и создать мощный патруль в противовес военной агрессии РФ на воде.

После открытого нападения России на украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года Украина привела свои корабли в полную боевую готовность, передает ONLINE.UA.

"Все суда до сих пор стоят на позициях и проходят соответствующие обучения в морях", — заявил председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Петр Цигикал.

Цигикал отметил, что украинская сторона начала переговоры с французскими коллегами по закупке 22 современных патрульных кораблей. Военные суда должны помочь полностью прикрыть линию морской границы Украины и обеспечить надежную защиту.

"Важный элемент — система контроля за надводным режимом. Сейчас на побережье Азовского моря построено пять башен-укреплений, в течение года их оснастят самыми современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Это поможет полностью контролировать линию морской границы", — добавил председатель Государственной пограничной службы Украины.

Украина должна создать собственный флот, чтобы противостоять многочисленным провокациям РФ в Азовском и Черном морях. Однако, пока не может содержать такой мощный военный арсенал. Поэтому нужно создать "москитный" флот, в котором основными "фигурами" станут артиллерийские катера.

Как сообщал ONLINE.UА, в Минобороны заявили, что Россия хотела спровоцировать украинские корабли в Керченском проливе открыть огонь в ответ, чтобы начать агрессию против Украины.