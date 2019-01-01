НАТО увеличивает сроки пребывания военных кораблей в Черном море: что происходит

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В НАТО сообщили об увеличении срока пребывания военных кораблей в Черном море с 80 до 120 суток. Об этом заявила заместитель генсека Роуз Гетемюллер, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Она также добавила, что в настоящее время в НАТО считают достаточной черноморскую группировку кораблей альянса. При этом руководство НАТО изучает вопрос о привлечении Украины и Грузии к патрулированию акватории Черного моря и учениям альянса в регионе.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года в два черноморских порта в Болгарии войдет немецкая плавбаза Werr. Тогда отмечалось, что этот поход был запланирован давно, а плавбаза отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

При этом в январе 2019 года в Черное море вошел эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook "Дональд Кук", который будет обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии уверили, что готовы отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии.