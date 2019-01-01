Трамп выбрал кандидата на главу Всемирного банка

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост председателя Всемирного банка. Завтра, 6 февраля, он представит его, передает ONLINE.UA.

По данным источников в администрации США, уже с понедельника, 4 февраля, оттуда направляют обращения к странам-участницам Всемирного банка с просьбой поддержать кандидатуру Мелпаса.

Мелпас должен заменить вакантную должность после того, как руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке. С 1 февраля временно исполняющим обязанности президента стал главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Отметим, в середине января сообщалось, что на пост главы Всемирного банка рассматривали кандидатуру Иванки Трамп. Однако в Белом доме оперативно опровергли информацию о намерениях дочери президента США. В то же время представитель администрации Трампа добавил, что чиновники из Минфина США лично обратились к Иванке с просьбой помочь в проведении выборов главы банка.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов.