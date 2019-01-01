Суд запретил Супрун временно исполнять обязанности: что случилось

"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении к Кабинету министров Украины с требованием освободить команду агентов изменений Минздрава – как характерный ответ старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво. Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие перемены", – заявила Супрун.