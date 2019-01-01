Суд запретил Супрун временно исполнять обязанности: что случилось

Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение суда касалось иска "радикала" Игоря Мосийчука, передает ONLINE.UA.
"Истцом было 1 февраля 2019 года подано в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета Ульяне Супрун Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию компетенции (полномочий министра – ред.)", — сказано в постановлении.
Суд частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун на время рассмотрения административного дела "совершать действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения"
Ранее на своей странице в Facebook Супрун сообщала, что суд против нее должна состояться 15 февраля.
Отметим, ранее Супрун назвала решение профильного комитета Верховной Рады Украины относительно ее увольнения "ответом старой системы", которая хочет сохранить статус-кво.
"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении к Кабинету министров Украины с требованием освободить команду агентов изменений Минздрава – как характерный ответ старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво. Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие перемены", – заявила Супрун.
Напомним, 2 октября комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление 8587 и рекомендовал Кабмину уволить Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.
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