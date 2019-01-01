Польша хочет стать независимой от России - детали

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Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, именно тогда заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности. Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe – газопровода, который соединит залежи Северного моря с Польшей – через Данию и Балтийское море.

Кроме того, государственный секретарь в Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставки газа закончится собственно в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продолжит.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на покупку сжиженного природного газа из США и Катара.Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика реализует цели энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.

Ранее Наимский предостерег, что Nord Stream 2 может служить для углубленной разведки России.