"Это уже слишком": новое пикантное фото Каменских спровоцировало споры в сети

Настя Каменських (фото — instagram.com)

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото на своей странице в Instagram.

На снимке звезда находится в роскошной ванной комнате и демонстрирует обнаженные ягодицы в бикини. Под глазами у певицы заметны патчи, передает ONLINE.UA.

Именно так интересно украинская звезда решила анонсировать скорый выход клипа на песню "Попа, как у Ким".

Однако не все фанаты оценили откровенный снимок. Пользователи отметили, что в последнее время Каменских публикует только фото своих ягодиц. Другие добавили, что именно по этой части тела скоро будут узнавать украинских звезд.