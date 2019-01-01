"Это уже слишком": новое пикантное фото Каменских спровоцировало споры в сети

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото на своей странице в Instagram.
На снимке звезда находится в роскошной ванной комнате и демонстрирует обнаженные ягодицы в бикини. Под глазами у певицы заметны патчи, передает ONLINE.UA.
Именно так интересно украинская звезда решила анонсировать скорый выход клипа на песню "Попа, как у Ким".
Однако не все фанаты оценили откровенный снимок. Пользователи отметили, что в последнее время Каменских публикует только фото своих ягодиц. Другие добавили, что именно по этой части тела скоро будут узнавать украинских звезд.
"Ну, это уже слишком; роскошная фигура, а вы все просто завидуете; нужно еще больше приседать — не вижу заметного результата; ты очень сексуальная, но это пошлые фото; Настя, ну, сколько можно?; самые красивые ягодицы на планете; у Ким намного лучше; девушка моей мечты", — пишут фанаты в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что поклонники Насти Каменских раскритиковали ее новый клип на песню Peligroso. Они заподозрили ее в плагиате, подчеркнув, что новый клип певицы очень похож сразу на несколько известных песен.