НАПК должно изучить декларацию Порошенко - Тимошенко

О том, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции относительно действующего президента Петра Порошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".



Соответствующее обращение лидер фракции "Батькивщина" обнародовала на совете парламента. Тимошенко заявила, что из деклараций Порошенко следует, что за 2018 год президент "в 82 раза увеличил свои доходы".

"Я держу в руках декларацию Порошенко за прошлый 2018 год, а также документы, которыми он додекларировал в 2018 году свои состояния. Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы. На фоне крайней бедности людей. А что самое интересное, что часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и практически почти голода — это преступление. Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Национального банка, а также тем, что он своему государству отдает деньги под проценты. Я обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов", — заявила Тимошенко.