"Нет сил это все терпеть": солистка KAZKA написала эмоциональное обращение накануне Нацотбора на "Евровидение-2019"

Солистка группы KAZKA поделилась переживаниями накануне Нацотбора на "
"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани... KAZKA за справедливость, за честную игру. Я не робот, я живой человек. Я не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям, выберут нас представлять Украину в Израиле. Я только знаю, что несмотря ни на что, останусь человеком честным и открытым. Я не умею ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах — я не борец в социальных сетях! Я просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в любовь. И очень верю, что у вас все получится). А может и у меня когда-нибудь тоже", — написала певица.
Фото — Instagram kazka.band
Напомним, 9, 16, 23 февраля будут выбирать участника "
Группа KAZKA участвует в Национальном отборе уже во второй раз. В прошлый раз, ее наставник в "Х-факторе" Андрей Данилко заявил, что коллектив пока не готов к Евровидению, а зрители и вовсе поставили ролике с выступлением KAZKA большое количество "дизлайков". Но благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA сейчас всерьез претендует на победу.
Недавно группа KAZKA презентовала песню для "
Ранее ONLINE.RU сообщал, что букмекеры уже успели выделить фаворитов Нацотбора, между которыми развернется основное противостояние на "