"Нет сил это все терпеть": солистка KAZKA написала эмоциональное обращение накануне Нацотбора на "Евровидение-2019"

"Нет сил это все терпеть": солистка KAZKA написала эмоциональное обращение накануне Нацотбора на "Евровидение-2019"

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Фото — Instagram kazka.band

Солистка группы KAZKA поделилась переживаниями накануне Нацотбора на "Евровидение-2019". Александра Зарицкая решила откровенно рассказать о своем эмоциональном состоянии и высказала свое мнение по поводу ссор в социальной сети, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram артистки.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани... KAZKA за справедливость, за честную игру. Я не робот, я живой человек. Я не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям, выберут нас представлять Украину в Израиле. Я только знаю, что несмотря ни на что, останусь человеком честным и открытым. Я не умею ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах — я не борец в социальных сетях! Я просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в любовь. И очень верю, что у вас все получится). А может и у меня когда-нибудь тоже", — написала певица.

"Нет сил это все терпеть": солистка KAZKA написала эмоциональное обращение накануне Нацотбора на "Евровидение-2019" (1)

Фото — Instagram kazka.band

Напомним, 9, 16, 23 февраля будут выбирать участника "Евровидения-2019" от Украины.

Группа KAZKA участвует в Национальном отборе уже во второй раз. В прошлый раз, ее наставник в "Х-факторе" Андрей Данилко заявил, что коллектив пока не готов к Евровидению, а зрители и вовсе поставили ролике с выступлением KAZKA большое количество "дизлайков". Но благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA сейчас всерьез претендует на победу.

Недавно группа KAZKA презентовала песню для "Евровидения-2019". Композиция вызвала немало обсуждений: мнение пользователей разделились. Неокторые посчитали сингл слабым для музыкального конкурса.

Ранее ONLINE.RU сообщал, что букмекеры уже успели выделить фаворитов Нацотбора, между которыми развернется основное противостояние на "Евровидении-2019".

Источник: ONLINE.UА Теги: сказка, Евровидение-2019, нацотбор
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