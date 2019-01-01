"Нет сил это все терпеть": солистка KAZKA написала эмоциональное обращение накануне Нацотбора на "Евровидение-2019"

Фото — Instagram kazka.band

Солистка группы KAZKA поделилась переживаниями накануне Нацотбора на " Евровидение-2019 ". Александра Зарицкая решила откровенно рассказать о своем эмоциональном состоянии и высказала свое мнение по поводу ссор в социальной сети, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram артистки.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани... KAZKA за справедливость, за честную игру. Я не робот, я живой человек. Я не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям, выберут нас представлять Украину в Израиле. Я только знаю, что несмотря ни на что, останусь человеком честным и открытым. Я не умею ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах — я не борец в социальных сетях! Я просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в любовь. И очень верю, что у вас все получится). А может и у меня когда-нибудь тоже", — написала певица.

Фото — Instagram kazka.band

Напомним, 9, 16, 23 февраля будут выбирать участника " Евровидения-2019 " от Украины.

Группа KAZKA участвует в Национальном отборе уже во второй раз. В прошлый раз, ее наставник в "Х-факторе" Андрей Данилко заявил, что коллектив пока не готов к Евровидению, а зрители и вовсе поставили ролике с выступлением KAZKA большое количество "дизлайков". Но благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA сейчас всерьез претендует на победу.

Недавно группа KAZKA презентовала песню для " Евровидения-2019 ". Композиция вызвала немало обсуждений: мнение пользователей разделились. Неокторые посчитали сингл слабым для музыкального конкурса.