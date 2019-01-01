Не собираюсь извиняться перед Путиным: Трамп выступил с резонансным заявлением

Американский лидер Дональд Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Россия долгое время нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, именно это стало причиной расторжения договоренностей, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп заявил, что Америка исполняла условия договора "буква в букву", в то время как Россия долгое время нарушала его.

"Америка выполняла условия договора "буква в букву", в то время как Россия долгое время нарушала его. У нас не было выбора. Сейчас рассматривается вопрос о заключении нового договора, возможно, с участием Китая, но пока решение еще не принято", –отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что США будут продолжить программу противоракетной обороны, и "не намерены извиняться перед Кремлем и Путиным за то, что делают это для соблюдения своих интересов".

Как известно, США 2 февраля официально сообщили Кремлю о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. В НАТО решение США поддержали.

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