"Развернута настоящая война": в Кабмине отреагировали на отстранение Ульяны Супрун

"Развернута настоящая война": в Кабмине отреагировали на отстранение Ульяны Супрун

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Уляна Супрун (фото — з відкритих джерел)

Члены украинского правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом выразили поддержку отстраненной от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, передает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

В Кабмине убеждены, что против нее войну ведут уже давно, а делается все это для того, чтобы вернуть в отрасль здравоохранения те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем.

"Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращение к коррупции. Мы начали изменения. Пора их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", – заявил Гройсман.

Также на сайте Кабмина появилось официальное заявление правительства об отстранении Супрун от обязанностей.

"Правительство Украины является озабоченным тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий по реформированию отрасли охраны здоровья, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющим обязанности министра Ульяной Супрун. Эта команда с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в отрасли годами, и это, на наш взгляд, главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война", — считают члены правительства.

Также здесь отметили, что после прихода Ульяны Супрун на должность исполняющей обязанности министра в области здравоохранения начались изменения, которые нужно было внедрять давно. В правительстве сообщили, что решение об отстранении Супрун будет обжаловано и они будут добиваться, чтобы его отменили.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение суда касалось иска "радикала" Игоря Мосийчука.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Ульяна Супрун, Минздрав, отстранение, Кабмин
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